Москва, 12 августа, 2020, 19:18 — ИА Регнум. Изобрести вакцину от коронавируса раньше других стран России помогло счастливое стечение обстоятельств — уже имевшаяся заготовка. Об этом 12 августа заявил председатель экспертного совета Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Несмотря на весь политический азарт и конкурентную борьбу, как политическую, так и экономическую, речь идет все-таки о здоровье людей», — сказал эксперт.

По мнению специалиста, ничего сверхъестественного в таком быстром создании Россией вакцины, нет.

«У нас была заготовка, на которую, по счастливому стечению обстоятельств, мы смогли положить сигнальные белки от ковида. Процедура, по которой зарегистрирована вакцина в РФ, утверждена законодательством. Кроме того, ускоренные процедуры регистрации препарата есть во всем мире», — сказал Крестинский