Вашингтон, 12 августа, 2020, 19:07 — ИА Регнум. Запасы нефти в Соединенных Штатах за прошлую неделю снизились на 4 млн баррелей, 11 августа сообщил Американский институт нефти (API).

Резервуары с нефтью

Падение запасов по API оказалось значительно выше ожиданий аналитиков, что уже привело к резкому скачку нефтяных котировок.

Официальный отчет по запасам нефти и энергоносителей Энергетической комиссии правительства США ожидается 12 августа.

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