Великобритания, 12 августа, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Борис Джонсон выразил благодарность аварийным службам, которые заняты ликвидацией последствий инцидента с пассажирским поездом в городе Стонхейвене (округ Абердиншир, Шотландия), 12 августа передаёт ВВС News.

U.S. Department of State Борис Джонсон

Джонсон «Печально узнать об очень серьёзном инциденте в Абердиншире, мысленно с со всеми, кто пострадал. Благодарю службы экстренной помощи, работающие на месте происшествия».

В свою очередь первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что авария произошла в «очень трудном для аварийных служб месте».

Стерджен «Я понимаю, многие беспокоятся, что у них есть родственники, которые ехали в этом поезде. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы обеспечить поддержку службам экстренной помощи и семьям потерпевших».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Стонхейвене погибли три и пострадали шесть человек.