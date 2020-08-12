Минск, 12 августа, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Журналистов в ходе подавления протестов в Белоруссии трогать не будут, если они не станут мешать задержаниям нарушителей закона, сообщает 12 августа БелТА.

Mvd.gov.by Юрий Караев

С таким заявлением выступил белорусский министр внутренних дел Юрий Караев на рабочем совещании.

Караев «Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать. Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка».

При этом он попросил представителей СМИ не подвергать себя риску, присутствуя на незаконных уличных акциях. Глава МВД Белоруссии утверждает, что в основном задержанных в ходе беспорядков журналистов отпускают без составления административного протокола.

Караев «Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью».

В МВД Белоруссии заявили, что вопрос работы журналистов, как иностранных, так и белорусских, на протестных акциях находится на личном контроле министра внутренних дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе протестов в Белоруссии был задержан ряд российских журналистов. В целом, по данным Белорусской ассоциации журналистов, за последнюю неделю в стране были задержаны 55 представителей СМИ.