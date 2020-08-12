Нью-Йорк, США, 12 августа, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса стала поводом в ряде стран для подавления и репрессий, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН 12 августа.

Chatham House Антониу Гутерреш

Гутерреш «За последнее время в ряде стран прошли мирные протесты, но в некоторых из них пандемия использовалась как предлог для их жёсткого подавления и репрессий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в конце апреля Гутерреш предостерегал от потерь, которые несёт пандемия — не столько из-за болезни людей, сколько из-за вызревания на фоне карантина «кризиса в области прав человека».