Минск, 12 августа, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Причастность избирательного штаба Виктора Бабарико, незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии, к протестам могут доказать белорусские правоохранительные органы, передаёт 12 августа «Беларусь-1».

ИА REGNUM Протестующие и сотрудники спецслужб в Минске

Отмечается, что следствие в Белоруссии установило «множество фактов», которые свидетельствуют об участии представителей штата Бабарико в «организации, координации и финансировании массовых беспорядков».

Кроме того, сообщает телеканал, у белорусских правоохранителей есть доказательства, что эти люди участвовали в подстрекании участников протестов к «агрессивному противодействию» милиции.

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Напомним, в июле 2020 г. белорусский ЦИК отказал Бабарико, являвшемуся до середины мая 2020 г. главой Белгазпромбанка, в регистрации его в качестве кандидата в президенты Белоруссии.

Бабарико является в Белоруссии фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, полученных преступным путём. Под следствием также находится его сын Эдуард Бабарико, возглавлявший избирательный штаб банкира.