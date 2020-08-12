Пенза, 12 августа, 2020, 17:20 — ИА Регнум. В Пензенской области в течение нового учебного года возможен возврат к дистанционной форме обучения. Об этом заявил в пензенской гордуме и. о. начальника управления образования Федор Клемин.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

О возможной второй волне коронавируса был поставлен вопрос одного из депутатов, на который Клемин ответил, что учебный год начнется в обычном режиме. В случае дистанционного обучения каких-либо трудностей возникнуть не должно, так как педагоги и ученики с марта работали в таком формате. Также исполняющий обязанности руководителя управления образования рассказал о готовности школ по обеспечению горячим питанием учеников младших классов. Учебные заведения и управление образования Пензенской области к исполнению указа президента готовы, добавил Клемин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в школах Пензенской области в новом учебном году будет обучаться 130 731 ученик, это почти на три тысячи человек больше, чем в прошлом учебном году. В настоящее время в регионе 73% образовательных организаций прошли приемку, основной период которой завершится 17 августа.

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