Вильнюс, 12 августа, 2020, 17:09 — ИА Регнум. План выхода Белоруссии из политического кризиса разработан двумя прибалтийскими странами и Польшей, сообщил 12 августа литовский президент Гитанас Науседа.

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По его словам, он с коллегами из Польши и Латвии выработал «план деэскалации ситуации в Белоруссии». Урегулирование происходящего в Белоруссии сформулировано в трёх пунктах.

Науседа добавил, что как он, так и его вышеупомянутые коллеги предлагают свою помощь в выходе из ситуации на белорусской территории в качестве посредников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии продолжаются протесты радикальной части оппозиции. В Литву уехала основной оппонент победителя на выборах в Белоруссии — Светлана Тихановская.

МИД Литвы 12 августа заявил, что виновники «нарушения прав человека» в Белоруссии должны быть внесены в санкционные списки ЕС поимённо.

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