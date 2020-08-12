Амман, 12 августа, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Иордания объявила о закрытии наземного пограничного перехода на границе с Сирией из-за новых случаев заражения коронавирусом, 12 августа сообщает агентство Reuters.

High Contrast Иорданско-сирийская граница

По решению министерства внутренних дел Иордании закрытие КПП Джабер произойдет утром 13 августа. Сотрудники КПП будут помещены на карантин.

Премьер-министр Омар аль-Раззаз заявил, что всплеск инфицирования 11−12 августа связан в основном с водителями грузовиков, которые прибыли из Сирии.

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