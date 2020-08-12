Москва, 12 августа, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Российский дирижёр Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил в 2014 году президент Белоруссии Александр Лукашенко за заслуги в гуманитарной сфере.

Kremlin.ru Владимир Спиваков

В открытом письме к белорусскому президенту, которое опубликовала 12 августа «Новая газета», музыкант указал, что за десятилетия активной концертной деятельности ему «посчастливилось многократно выступать как в Минске, так и в других городах Беларуси», но сегодня он не разделяет общие ценности с «правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией».

«Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране», — обратился Спиваков к Лукашенко.

Музыкант отметил, что поддерживает народ Белоруссии, правомерно требующий соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты.

«Поэтому в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением», — заключил Спиваков.

Орден Франциска Скорины был вручён Владимиру Спивакову в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.