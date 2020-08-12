Вольск, Саратовская область, 12 августа, 2020, 16:58 — ИА Регнум. В женской колонии города Вольск Саратовской области устанавливают обстоятельства падения 47-летней заключенной из окна исправительной колонии №5.

За решёткой

Предварительно, женщина выпала из окна второго этажа 11 августа в 12:34. Ее в состоянии травматического шока госпитализировали в районную больницу, сообщает вольск.ру. В результате падения осужденная получила множественные переломы и находится в реанимации. Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое.

В исправительной колонии уточнили, что женщина отбывает наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В учреждении проводится проверка по выяснению обстоятельств случившегося.

ИА REGNUM ранее сообщало, в городе Энгельс Саратовской области с балкона на втором этаже выпала 88-летняя женщина. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

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