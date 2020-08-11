Энгельс, Саратовская область, , 13:58 — REGNUM В городе Энгельс Саратовской области с балкона на втором этаже выпала 88-летняя женщина. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

Несчастный случай произошел 10 августа в 15:25 женщина упала с балкона своей квартиры на втором этаже по улице Маршала Василевского в доме №29, сообщает регион64.

С многочисленными травмами пенсионерку поместили в реанимацию 1-ой городской больницы. Женщина, несмотря на усилия медиков, скончалась в тот же день.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове 5 августа стало известно о падении из окон двоих детей. Оба ребенка госпитализированы в стационары в состоянии средней степени тяжести.

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