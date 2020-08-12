Минск, 12 августа, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал всем протестующим против его победы на выборах главы государства гражданам поскорее устроиться на работу. Об этом белорусский президент заявил сегодня, 12 августа, на совещании по внутриполитической ситуации в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, беспорядки в Белоруссии устраивают в основном те, кто в прошлом имел проблемы с законом, а также безработные.

«Нет работы — значит, гуляй, дядя, по улицам и проспектам», — считает Лукашенко.

Всем протестующим президент Белоруссии посоветовал поскорее устроиться на работу. При этом он подчеркнул, что крайне важно наладить эффективно функционирующую экономику в стране, а протесты только мешают сделать это.

Власти и дальше будут обеспечивать безопасность граждан и защищать конституционный строй.

Тем безработным, которые будут пытаться приобретать «липовые» справки о трудоустройстве, не поздоровится, пообещал Лукашенко.

«Всё должно быть честно и порядочно», — заявил Лукашенко.

Напомним, что в Белоруссии действует специальный налог на тунеядство — безработные граждане обязаны платить в казну определенную сумму.