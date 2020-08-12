Санкт-Петербург, 12 августа, 2020, 16:35 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки было выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 12 августа в оперативном штабе. При этом большинство новых заражений произошло во Всеволожском районе.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

По данным областного управления Роспотребнадзора, в этом самом густонаселенном и ближайшем к Петербургу районе за сутки подтверждено 18 случаев, в том числе в городах Всеволожск (1 случай), Кудрово (6) и Сертолово (4).

В целом же Всеволожский район остается на втором месте, с 1354 заболевших за всё время пандемии. На незавидном первом месте — Гатчинский район, с 1791 случаем инфекции. По выздоровлению ситуация аналогичная.

Всего на 12 августа в Ленобласти зафиксировано 6262 случаев заражения за всё время, вылечились 4672 человек, скончались 62 человека.