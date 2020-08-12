Саратов, 12 августа, 2020, 16:40 — ИА Регнум. От последствий заражения новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области скончался 78-летний мужчина. Еще об одном смертельном случае сообщил региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Пациент поступил в инфекционный госпиталь в тяжелом состоянии с признаками вирусной пневмонии. При обследовании у мужчины обнаружили значительный объем поражений легких, на этом фоне развилась острая дыхательная недостаточность. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но его жизнь оборвалась в течение суток. В минздраве уточнили, что проводимая терапия не привела к успеху в лечении, смерть больного наступила на фоне остановки кровообращения. Кроме вирусной инфекции у пенсионера имелись сопутствующие заболевания — сахарный диабет, ожирение и сердечно-сосудистые нарушения.

Таким образом, по состоянию на 12 августа в Саратовской области от коронавирусной инфекции скончались 64 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области по информации на 12 августа коронавирус подтвержден у 10 538 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 96 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 6521 человек, за сутки — 120 пациентов.

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