Саратов, , 09:56 — REGNUM В Саратовской области по информации на 12 августа коронавирус подтвержден у 10 538 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 96 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 6521 человек, за сутки — 120 пациентов. С момента наблюдения скончались 63 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди новых заболевших — восемь человек из числа контактных, в 87 случаях — заражение из неустановленных источников, один — завозной. Больше всего инфицированных в возрастной группе старше 60 лет — 38 человека, четверо — несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 297,4 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,4 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области укомплектованность кадрами в сфере здравоохранения составляет лишь 40%.

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