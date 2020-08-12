Москва, 12 августа, 2020, 15:57 — ИА Регнум. То, что ФНС РФ стала активно проверять счета граждан в банках, можно объяснить тем, что налоговики начали давно запланированную кампанию по обелению доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал информацию о том, что ФНС РФ начала массово проверять счета граждан в банках.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата в конверте

«Проблему обеления доходов граждан обсуждают с первых дней существования современной налоговой системы. Давайте вспомним попытку контроля за расходами граждан, провалившуюся по двум причинам: слабое законодательно-нормативное обеспечение и отсутствие в тот момент должных ресурсов налоговых органов, — отметил Засько. — Вспоминая 2019 год и то, как активно тогда обсуждали механизмы легализации доходов граждан, можно предположить, что налоговые органы фактически готовы были начать масштабную кампанию по организации контроля за движением денежных средств физических лиц уже по итогам декларационной компании за 2019 год, то есть в мае. Но всем известные обстоятельства сдвинули ее начало».

Поэтому, как пояснил Засько, нынешние действия налоговых органов ни в коей мере не обусловлены стремлением восполнить выпавшие доходы бюджета за счет налогового прессинга физических лиц.

«По моему мнению, это давно запланированные действия по обелению доходов граждан», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ призвали отменить налогообложение депозитов с учётом ожидаемого оттока вкладов граждан.