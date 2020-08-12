В РФ ждут начала масштабной кампании по обелению доходов граждан
Москва, 12 августа, 2020, 15:57 — ИА Регнум. То, что ФНС РФ стала активно проверять счета граждан в банках, можно объяснить тем, что налоговики начали давно запланированную кампанию по обелению доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал информацию о том, что ФНС РФ начала массово проверять счета граждан в банках.
Поэтому, как пояснил Засько, нынешние действия налоговых органов ни в коей мере не обусловлены стремлением восполнить выпавшие доходы бюджета за счет налогового прессинга физических лиц.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ призвали отменить налогообложение депозитов с учётом ожидаемого оттока вкладов граждан.