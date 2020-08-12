Москва, 12 августа, 2020, 15:46 — ИА Регнум. По итогам июля 2020 года в России было продано 128 790 автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Об этом 12 августа сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобильное движение

Таким образом, в годовом сравнении продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом в России выросли по итогам июля 2020 года на 29%.

Также выросли продажи машин с пробегом В-сегмента. Всего было продано 30 498 таких автомобилей — на 18% больше, чем год назад. За отчетный период был реализован 22 791 седан на вторичном авторынке России — на 13,7% больше по сравнению с прошлогодними показателями продаж.

Кроме того, в прошлом месяце обладателями подержанных минивэнов стал 13 771 автолюбитель в России (+13,6%). Положительная динамика продаж также наблюдалась на вторичных авторынках машин класса люкс (5191 ед.; +10%) и седанов D-сегмента (33 735 ед.; +9,4%).

Напомним, в июле 2020 года в России было перепродано 496 955 подержанных легковушек — на 14,4% больше, чем год назад.

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