Минск, 12 августа, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Властям Белоруссии удалось сбить первую волну протестов, но некоторая вероятность того, что игра станет затяжной, сохраняется, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 12 августа, политолог Дмитрий Солонников.

Serge Serebro Президент Белоруссии Александр Лукашенко

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« Конечно, говорить о совершенном преодолении кризиса еще нельзя. Но то, что удалось сбить первый пик протестов — очевидно. Нет захватов зданий, нет баррикад, не произошло остановки жизнедеятельности городов. Люди собираются, но не сотнями тысяч. К такой ситуации Лукашенко, скорее всего, готов.

Но есть еще некоторый шанс, что игра станет затяжной. Многое зависит от того, состоятся ли анонсированные забастовки, удастся ли оказывать серьезное давление на экономику.

Что касается реакции ЕС, то очевидно, что там пока не готовы к радикальным действиям. Теоретически они могли признать Тихановскую президентом, но сейчас это выглядит маловероятным. Ее используют как пиар-фигуру, а не как фигуру политическую.