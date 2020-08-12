Прага, 12 августа, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Большие опасения по поводу Белоруссии после прошедших там 9 августа выборов президента испытывают власти США. Об этом 12 августа заявил госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Праге по итогам встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Cia.gov Майкл Помпео

«У нас большие опасения по поводу Белоруссии. Там прошли несправедливые выборы», — сказал госсекретарь.

Также он рассказал, что жители Белоруссии находятся у США в «сердце» и что американская сторона наблюдала за ходом протестов, требуя, чтобы протестующие были защищены от «нападений» представителей силовых ведомств республики.

«Мы продолжим это требовать и дальше», — подчеркнул Помпео, добавив, что Вашингтон будет поддерживать в Белоруссии «демократические силы» и «способствовать демократии в стране».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии осуждает любые проявления насилия в отношении мирных протестующих в Белоруссии и считает это «волной репрессий».