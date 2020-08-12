Екатеринбург, 12 августа, 2020, 15:51 — ИА Регнум. В Свердловской области прошел тестирование на вирус SARS-CoV-2 ещё 8351 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Данное количество людей прошли обследование за минувшие сутки, по информации на 12 августа 2020 года. За данный период было организовано 8719 исследований проб.

Всего с начала 2020 года в регионе провели 1 081 118 исследований анализов на коронавирус. Тестирование прошли 1 012 817 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области подтвердили 22 781 случай заражения коронавирусом.