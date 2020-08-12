Берлин, 12 августа, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Правительство Германии осуждает любые проявления насилия в отношении мирных протестующих в Белоруссии и считает это «волной репрессий». Об этом 12 августа заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

RudolfSimon Штеффен Зайберт

«Правительство ФРГ осуждает любое проявление насилия против мирных демонстрантов в Минске и других населенных пунктах Белоруссии. Это настоящая волна репрессий», — сказал официальный представитель и призвал к скорейшему освобождению задержанных.

Также он отметил, что Евросоюз в настоящее время изучает возможность введения санкций против лиц, которые отвечают за применение насилия в отношении протестующих.

Кроме этого, Зайберт отметил, что результат белорусских выборов, по мнению немецких властей, «не был достигнут демократическим путем».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия решительно осуждает попытку государственного переворота, которую осуществляют прозападные силы, опираясь на свою клиентуру и националистические элементы в белорусском обществе.