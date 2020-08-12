Москва, 12 августа, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В настоящее время в Белоруссии используются технологии протестной мобилизации, считает политолог Никита Данюк. Об этом он заявил 12 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

ИА REGNUM Протесты белорусской оппозиции после выборов

«Есть внешняя управляющая сила. Например, мы знаем, что координация происходит за пределами Белоруссии. Например, в Польше. Но пока события, происходящие в Белоруссии, нельзя называть стопроцентной цветной революцией, — сказал Данюк. — Да, используются деструктивные технологии для дестабилизации, но любая цветная революция характеризуется важным признаком — силовой блок, органы государственного аппарата расколоты и становятся либо нейтральными, либо переходят на сторону протестующих. Тогда остановить те процессы, которые запускаются, становится невозможно. А силовой блок консолидирован вокруг президента».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание Совета безопасности республики.