Санкт-Петербург, 12 августа, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Анонимные угрозы о «заминировании» поступили днем 12 августа в адрес петербургских судов. Одновременно неизвестные злоумышленники сообщают об угрозе в отношении аэропорта «Пулково» и всех налоговых инспекций города.

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В настоящее время эвакуируются Петродворцовый, Октябрьский, Сестрорецкий и Василеостровский районные суды, сообщили в судебной пресс-службе города.

Напомним, в ходе предыдущей многомесячной волны угроз злоумышленники требовали выплаты им крупной суммы в биткоинах. К счастью, ни в одном случае угрозы не подтвердились. Однако никто не был привлечен к ответственности за дезорганизацию работы городских структур.