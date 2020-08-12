Москва, 12 августа, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Падение ВВП России оказалось ниже предшествующих прогнозам. В целом данные показывают, что пик пандемии коронавируса был пройден не худшим образом, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах, комментируя спад ВПП во II квартале 2020 года.

Ken Teegardin Экономика

«У экономике России есть хороший шанс на восстановление. Конечно, сенсации нет — пострадали сфера услуг и топливный сектор.

Но падение в 8,5% год к году ближе к нижней границе прогнозов и отражает последствия карантинных мер введенных из-за пандемии.

Речь о мерах господдержки, они поддержали потребление. Большую роль сыграл и спрос от государства, связанный с пандемией, и слабый рубль поспособствовал импортозамещению», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростата, ВВП России во II квартале 2020 года сократился на 8,5% в годовом выражении.

Читайте также: Росстат оценил падение ВВП России во II квартале 2020 года в 8,5%