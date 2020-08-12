Минтранс рассмотрит причины резкого роста цен на авиакеросин
Москва, 12 августа, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Министерство транспорта России поведет совещание рабочей группы по вопросу резкого роста стоимость авиакеросина во многих российских аэропортах. Об этом 12 августа заявил журналистам представитель министерства.
По его словам, Минтранс получил письмо Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) о росте стоимости топлива. Отмечается, что в рабочую группу войдут представители ФАС, Министерства энергетики, топливных компаний и АЭВТ.
Представитель Минтранса добавил, что первое совещание рабочей группы пройдет на следующей неделе.
Ранее глава АЭВТ Владимир Тасун направил в Министерство транспорта России письмо о резком росте стоимости топлива. По данным ассоциации, в аэропорту Кольцово авиатопливо подорожало на 62,1%, в Домодедово — на 33,4%, в Жуковском — на 36%, в Пулково — на 18%.