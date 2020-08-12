Москва, 12 августа, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Министерство транспорта России поведет совещание рабочей группы по вопросу резкого роста стоимость авиакеросина во многих российских аэропортах. Об этом 12 августа заявил журналистам представитель министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет в аэропорту

По его словам, Минтранс получил письмо Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) о росте стоимости топлива. Отмечается, что в рабочую группу войдут представители ФАС, Министерства энергетики, топливных компаний и АЭВТ.

Представитель Минтранса добавил, что первое совещание рабочей группы пройдет на следующей неделе.

Ранее глава АЭВТ Владимир Тасун направил в Министерство транспорта России письмо о резком росте стоимости топлива. По данным ассоциации, в аэропорту Кольцово авиатопливо подорожало на 62,1%, в Домодедово — на 33,4%, в Жуковском — на 36%, в Пулково — на 18%.