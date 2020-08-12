Москва, 12 августа, 2020, 14:30 — ИА Регнум. Правительство России дополнительно выделит 213 млн рублей на выплаты классным руководителям. Об этом 12 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Он напомнил, с нового учебного года вводится спецвыплата в размере 5 тыс. рублей классным руководителям.

«Это непростая, ответственная ежедневная работа с детьми. Она требует особой поддержки», — сказал Мишустин.

По его словам, прежние выплаты педагогам должны быть сохранены.

Глава правительства рассказал, что в марте 2020 года выплаты для классных руководителей были предусмотрены в бюджете, однако выяснилось, что педагогов с 1 сентября станет больше.

«Поэтому сегодня на эти цели дополнительно выделим около 213 млн рублей и распределим их между регионами», — пояснил глава правительства.

Таким образом, в 2020 году на выплаты классным руководителям дополнительно выделят 25 млрд рублей.