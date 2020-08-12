Прага, 12 августа, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Чешская компания Skoda обнародовала новые изображения первого электрического кроссовера марки — Enyaq. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Skoda-storyboard Skoda Enyaq

Стоит отметить, что внешность нового кроссовера напоминает экстерьер концепт-кара Vision iV и серийных моделей Karoq и Kodiaq.

Новинка идет с «закрытой» решеткой радиатора, имеет короткие свесы, узкие головные фары и компактные воздухозаборники в переднем бампере для охлаждения тормозных механизмов.

Построен Skoda Enyaq на «тележке» MEB. На такой же платформе создан электрический кроссовер Volkswagen ID.4.

Максимальная версия Enyaq сможет проехать на одном заряде расстояние в 500 км.

Напомним, Skoda представит новый электрический кроссовер Enyaq 1 сентября 2020 года. На авторынке новинка появится в 2021 году. Конкурировать электрокросс чешской марки будет с такими электрокарами, как Hyundai Kona и Kia e-Niro.

Читайте также: Skoda уменьшит свою модельную линейку