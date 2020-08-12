Москва, 12 августа, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в 2019 году направил 45,635 млн рублей на благотворительность, сообщила советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

За последние пять лет Володин направил на благотворительность более 220 млн рублей.

«Вячеслав Володин около 20 лет ежегодно направляет часть своих доходов на благотворительность, а также оказание адресной помощи», — пояснила Кашеварова.

В 2019 году Володин оказал помощь подшефному лицею-интернату для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот в сумме 27 млн рублей, благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» пожертвовал 2 млн рублей и 3 млн рублей соответственно. На создание памятника знаменитой летчице Марине Расковой в городе Энгельс Саратовской области Володин направил 6 млн 996 тыс. рублей.

Кроме этого, Володин перечислил 4 млн 150 тыс. рублей на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ, 1 млн рублей направил на строительство главного храма Вооруженных сил РФ.

Также за 2019 год оказал адресную помощь в сумме 1 млн 489 тыс. рублей.

Сегодня большую часть дохода спикера Госдумы составляет прибыль по вкладам, которые были размещены на несколько лет с начислением процентов по ним в 2019 году, уточнила Кашеварова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2018 года Володин направил часть своих доходов — 38,85 млн рублей на благотворительность, в 2017 году — 25,5 млн рублей, а в 2016 году — 31 млн рублей.