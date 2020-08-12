Москва, 12 августа, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, дав указание возобновить работу интернета в республике, демонстрирует свою уверенность. Об этом 12 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Лукашенко демонстрирует свою уверенность. Как включит, так и выключит. Возможность есть. В этом вопросе Белоруссии активно помогало министерство государственной безопасности КНР», — сказал Коротченко.

При этом жёсткость в действиях силовиков эксперт объяснил уверенностью в поддержке со стороны руководства страны.

«Силовики понимают, что Лукашенко не Янукович и он их не сдаст. В этом плане они действуют жестко», — заявил Коротченко.