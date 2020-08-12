Москва, 12 августа, 2020, 13:00 — ИА Регнум. Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что переболел COVID-19 бессимптомно. Об этом свидетельствует видеоролик с заявлением певца, опубликованный Telegram-каналом «Только никому».

Дарья Антонова ИА REGNUM Филипп Киркоров

На кадрах, сделанных предположительно в московском клубе Soho Rooms на презентации совместного клипа Киркорова и певца Dava на песню «Ролекс», знаменитый певец признаётся, что уже переболел COVID-19.

«Конечно [, переболел COVID-19]!» — говорит Киркоров в ответ на вопрос одного из журналистов, присутствовавших в зале.

При этом певец подчеркнул, что «как Киркоров, болеет бессимптомно, что самое интересное», и в этой связи он не ходит в защитной маске, «как некоторые». Вместе с тем он отметил, что маску носить всё равно «надо».