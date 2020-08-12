Тбилиси, 12 августа, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Эффективность и безопасность российской вакцины от COVID-19 пока рано оценивать. Так 12 августа ответил на вопрос журналистов о новом препарате замглавы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паата Имнадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По информации журналистов, врач сначала пошутил, вспомнив распространяемые через интернет истории о планах чипировать население планеты через вакцину. Также представитель центра отметил, что нужно подождать, пока будут опубликованы точные данные об исследованиях.

«Сейчас меня очень интересует, как Билл Гейтс будет вставлять свои чипы в российскую вакцину, — сказал Имнадзе. — А если говорить серьезно, то вакцина тестировалась в очень быстром темпе, и я пока не могу вам сказать что-то большее».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа российский президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ им Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций.