Стокгольм, 12 августа, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Во время продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции в Швеции проверяется все больше и больше врачей и медицинских работников, имеющих право оказывать медицинские услуги. Целью проверок является повышение качества медицинского обслуживания. Об этом 11 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Государственное управление социальной защиты населения Швеции ведет специальный учет всего медицинского персонала страны. В реестре указывается, какой квалификацией обладает медицинский работник и имеет ли он какие-либо ограничения на оказание медицинской помощи. Данная информация может быть запрошена как частными лицами, так и средствами массовой информации.

Так, еще в прошлом году запросов на получение данных из единого реестра поступило около 90 000, в то время как пять лет назад таких заявок было всего 40 000. Сейчас, когда пандемия коронавируса продолжается, в Управлении фиксируется рекордное давление со стороны как работодателей, так и журналистов, озабоченных качеством предоставляемых медицинских услуг.