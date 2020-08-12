Стокгольм, 12 августа, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Во время очередной пресс-конференции государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил о наличии признаков замедления распространения коронавирусной инфекции в мире. Однако в Европе эпидемиологическая ситуация ухудшается, в то время как на территории Швеции, возможно, начался новый рост случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщила газета Fria Tider.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В общей сложности уже более 20 миллионов человек по всему миру подвернулись инфицированию вирусом. К несчастью, это привело к смерти 740 000 человек. Однако эпидемиолог Тегнелл не унывает и видит позитивные сдвиги относительно общемировой динамики:

«Можно надеяться, что удалось добиться определенного поэтапного сокращения тенденции на увеличение (прим.: выявленных случаев заражения коронавирусом). За этим, вероятно, стоят США, где распространение вируса остановилось на территории нескольких штатов».

Однако в Европе дела идут в другом направлении. Всего на европейском пространстве выявлено порядка 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и 185 000 летальных исходов в результате заболевания COVID-19.

«К сожалению, тут ситуация начинает набирать обороты», — прокомментировал Тегнелл.

По его словам, в Швеции тоже не все спокойно, — за последние 24 часа было зарегистрировано 154 новых случаев заражения вирусом.

«Есть небольшая тенденция к увеличению распространения, но она вроде прекратилась. Остается только надеяться, что такого больше не будет», — заявил эпидемиолог.