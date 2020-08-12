Орел, 12 августа, 2020, 12:17 — ИА Регнум. Число заразившихся коронавирусом в БСУ «Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов» выросло до 90 человек, об этом 12 августа сообщил региональный оперативный штаб.

(сс) geralt Старик в доме престарелых

«На сегодня выявлено порядка 90 заражённых, из которых 24 сотрудника», — говорится в опубликованном заявлении первого заместителя председателя правительства региона Валентины Нордстрем.

Как сообщало ИА REGNUM, первые случаи заражения в доме-интернате были выявлены 9 августа. По поручению губернатора проводится экстренная проверка. Проверки соблюдения правил работы будут проведены также во всех социальных учреждениях региона, которые были переведены на закрытый режим работы.