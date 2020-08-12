Вильнюс, 12 августа, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Личным санкциям должны быть подвергнуты лица, которые отвечают за «нарушения прав человека» в Белоруссии и «применение силы» в отношении участников протестных акций, начавшихся после выборов президента республики. Об этом 12 августа заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире литовского радио LRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Считаю, что санкции, которые мы обсуждаем в региональном, европейском масштабе, должны быть индивидуальными, направленными против тех, кто ответственен за нарушение прав человека и использование избыточной силы (в отношении протестующих)», — заявил он.

Также Линкявичюс указал, что, по его мнению, вначале белорусские власти должны выпустить всех задержанных ими протестующих.

При этом он отметил, что «необходимо устранить атмосферу запугивания», так как, как утверждает глава МИД Литвы, «задержанные — часто это случайные люди», которых, по мнению политика, нужно выпустить на свободу.

Кроме этого, Линкявичюс уточнил, что в этом случае, как он считает, имеет место быть «самоуправство силовых структур».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе акций протеста в Белоруссии было задержано девять граждан Украины.