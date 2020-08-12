Ташкент, 12 августа, 2020, 12:15 — ИА Регнум. Узбекистанские специалисты изучают возможность применения российской и китайской вакцин против коронавируса в Узбекистане. Об этом заявил член оперативного штаба по борьбе с инфекцией Рустам Икрамов на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По его словам, 11 августа между представителями Китая и Узбекистана состоялся обмен мнениями по возможности применения китайской вакцины. Икрамов добавил, что о возможностях использования препарата будет доложено правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало новую вакцину против коронавируса. Производители планируют выйти на проектную мощность в 5 млн доз в декабре — январе.

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