Ростов-на-Дону, 12 августа, 2020, 12:09 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 12 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

От COVID-19 скончались три женщины в возрасте от 64 до 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У одной из пациенток было онкологическое заболевание.

В Ростовской области за весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 271 человек.