Владикавказ, 12 августа, 2020, 12:05 — ИА Регнум. В Северной Осетии за прошедшие сутки выписано 43 человека, вылечившихся от COVID-19. Это самый высокий показатель после 31 июля, когда число выписанных за сутки составило 77 человек, сообщили 12 августа в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Противошоковая палата

За прошедший день также было зафиксировано еще семь случаев заражения коронавирусом. Но, как отметили в оперштабе, с 3 августа число пациентов с COVID-19 в субъекте не превышает 10 человек. Северная Осетия является, наряду с Кабардино-Балкарией, субъектом с наименьшими темпами прироста за сутки. Этот показатель в регионе на 12 августа составил 0,2%.

Всего в республике выявлено 4642 случая заражения коронавирусом. За все время пандемии вылечились 4235 человек. По данным минздрава региона, в стационарах находятся 236 человек из числа лиц с уже подтвержденным диагнозом и те, у кого он пока не доказан.

В реанимациях оказывают помощь 23 пациентам, к аппаратам ИВЛ подключены шесть из них.