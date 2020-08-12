Новосибирск, 12 августа, 2020, 12:04 — ИА Регнум. С начала учебного года в школах Новосибирска у каждого класса будет свой кабинет для занятий, график питания и входа в здание. Классической линейки 1 сентября не будет — начало учебного года отпразднуют в классе. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«В каждой школе за классами будут закреплены кабинеты для занятий по всем предметам, кроме уроков изобразительного искусства, трудового обучения, физкультуры, технологии, химии, физики и информатики», — уточнили в городской администрации.

Предполагается смешанная модель обучения — очное обучение с использованием дистанционных технологий и без посещения учреждения — в зависимости от наполняемости образовательной организации.

Ученики начальных классов будут обучаться пять дней в очной форме, шестой — с использованием дистанционных технологий. Для старшеклассников таких дней будет два-три.

Каждое утро детям будут измерять температуру на входе в здание. Обязательный масочный режим для учеников и учителей не предусмотрен.

«Наша главная задача — начать учебный год в стенах образовательных организаций, — отметил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев. — Сейчас разрабатываются режимы работы учреждений, расписания уроков и корректируются образовательные программы. В школах изданы приказы о запрете массовых мероприятий, об отмене кабинетной системы».

Школы должны отчитаться о готовности Роспотребнадзору с 24 по 28 августа.