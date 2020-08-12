Тбилиси, 12 августа, 2020, 12:03 — ИА Регнум. Если в Грузии возникнет несколько очагов распространения коронавируса, то их не получится контролировать, и эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшится. Об этом 12 августа рассказал на брифинге заместитель директора Национального центра контроля заболеваний, вирусолог Паата Имнадзе, сообщает «Общественное телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Врач рассказал, что новый очаг, выявленный в Местийском муниципалитете в крае Верхняя Сванетия, успешно контролируется, но у системы здравоохранения не хватит ресурсов на несколько районов.

«Если такие очаги возникнут в нескольких точках страны, сдержать болезнь будет невозможно, потому что никакого ресурса не хватит для проведения исследований в каждом муниципалитете», — сказал Имнадзе.

Он призвал всех жителей страны тщательно соблюдать все необходимые рекомендации, разработанные минздравом, в том числе носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Отдельно врач обратился к владельцам гостиниц и объектов общепита, чтобы они сами соблюдали введенные правила и требовали этого от клиентов.

Напомним, очаг распространения SARS-CoV-2 в Местийском муниципалитете был выявлен 10 августа. В тот же день там ввели карантин. В районе начали массово тестировать население на коронавирус.