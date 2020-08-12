Несколько очагов SARS-CoV-2 в Грузии сдержать будет невозможно – вирусолог
Тбилиси, 12 августа, 2020, 12:03 — ИА Регнум. Если в Грузии возникнет несколько очагов распространения коронавируса, то их не получится контролировать, и эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшится. Об этом 12 августа рассказал на брифинге заместитель директора Национального центра контроля заболеваний, вирусолог Паата Имнадзе, сообщает «Общественное телевидение».
Врач рассказал, что новый очаг, выявленный в Местийском муниципалитете в крае Верхняя Сванетия, успешно контролируется, но у системы здравоохранения не хватит ресурсов на несколько районов.
«Если такие очаги возникнут в нескольких точках страны, сдержать болезнь будет невозможно, потому что никакого ресурса не хватит для проведения исследований в каждом муниципалитете», — сказал Имнадзе.
Он призвал всех жителей страны тщательно соблюдать все необходимые рекомендации, разработанные минздравом, в том числе носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Отдельно врач обратился к владельцам гостиниц и объектов общепита, чтобы они сами соблюдали введенные правила и требовали этого от клиентов.
Напомним, очаг распространения SARS-CoV-2 в Местийском муниципалитете был выявлен 10 августа. В тот же день там ввели карантин. В районе начали массово тестировать население на коронавирус.