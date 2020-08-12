Курск, 12 августа, 2020, 11:56 — ИА Регнум. В Курской области за весь период наблюдения было проведено 165 тыс. 551 исследование на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За последние сутки, 11 августа, было проведено 1430 исследований. На антитела к коронавирусу провели 17 тыс. 460 исследований — эти данные учитывают тесты, которые куряне сдали в коммерческих лабораториях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 августа в регионе выявлено 6548 положительных тестов на коронавирус. Выздоровели 5335 человек, 51 пациент скончался.