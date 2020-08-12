Иваново, 12 августа, 2020, 11:49 — ИА Регнум. 56 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены на территории Ивановской области за минувшие сутки, сообщили 12 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как уточняется, все новые случаи выявлены по контакту с ранее заболевшими, резкий суточный прирост связан с очагом заражения в лагере «Улыбка». Всего там подтверждено 58 случаев в том числе у 52 детей. По данным облздрава, все дети чувствуют себя нормально, лёгкая форма заболевания у восьми из них, у остальных — бессимптомно. Все дети направлены домой на самоизоляцию, вместе с родителями. 14-дневный карантин пройдут и все сотрудники загородного лагеря.

Всего в Ивановской области за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 6756 человек, 5426 пациентов выздоровели, 108 скончались. В стационарах региона остаются 404 пациента с коронавирусом.