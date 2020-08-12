Москва, 12 августа, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Участники третей фазы испытаний российской вакцины против коронавируса получат вознаграждение. Об этом 12 августа заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По его словам, участники испытаний также будут застрахованы. «Классические исследования, да. Не только будет компенсироваться, будет страховка. Все участники третьей фазы будут застрахованы», — сказал Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в России зарегистрировали вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». По данным Минздрава, продолжительность действия вакцины составит до двух лет.

Читайте также: ВОЗ хочет убедиться в безопасности российской вакцины от COVID-19