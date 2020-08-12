Москва, 12 августа, 2020, 11:05 — ИА Регнум. В Москве за минувшие сутки выявили 689 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Среднесуточный темп прироста новых случаев в Москве за последнюю неделю равен 0,28%. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе», — пояснили в штабе.

Всего с начала распространения вируса в Москве выявили 249 611 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в столице от коронавирусной инфекции умерли 12 человек.