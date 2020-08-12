Москва, 12 августа, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Мнение зарубежных медиков, подвергших критике эффективность российской вакцины от коронавируса, связано с чувством конкуренции. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Первая в мире вакцина от COVID-19

«Зарубежные коллеги, чувствуя конкуренцию, пытаются высказывать мнения, которые безосновательны. Многие страны применяли форсированные режимы для исследований. Но российская вакцина уже имела определённые клинические знания и данные», — сказал Мурашко.

По его словам, если говорить о зарубежной РНК-вакцине, «то в медицинских исследованиях и статьях писали, что часть препаратов не проходила клинические исследования, что у нас недопустимо».