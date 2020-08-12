Москва, 12 августа, 2020, 10:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5102 случая заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория, в которой проводят исследования на коронавирус

Новые случаи зафиксировали в 84 регионах РФ. Больше всего их в Москве — 689. Далее следуют Свердловская область — 167, Петербург — 161, Подмосковье — 152. В группе лидеров также Ростовская, Нижегородская, Иркутская области, Красноярский край и Югра.

Всего в России с начала распространения коронавируса выявили 902 701 случай заражения.