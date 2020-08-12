Москва, 12 августа, 2020, 09:11 — ИА Регнум. О «подводных камнях» правил перевода работников на «удалёнку» корреспонденту ИА REGNUM рассказала председатель московской Коллегии адвокатов Виктории Данильченко — специалист по семейному праву Виктория Данильченко:

Удаленная работа

«В целом возможность работы удаленно, если это позволяет технологический процесс, очень удобный режим для работодателя. Экономия за счет организационных расходов, в том числе коммунальных, арендных платежей, может составить приличную сумму, что может стать неплохим подспорьем для компании в условиях кризиса.

Но нужно сказать, что эти самые расходы, а именно плата за интернет, электроэнергию, водоснабжение, которое расходует сотрудник дома, работая в удаленном режиме, ложатся на его же плечи. При этом законодательство выплату компенсаций за эти расходы никак не регулирует.

Кроме того, не совсем понятно, как будет предоставляться необходимое для работы оборудование, например, оргтехника, — за свой ли счет должен ее приобретать сотрудник или же это обязанность работодателя. Но учитывая тот момент, что массово применять удаленный режим работы в нашей стране начали сравнительно недавно, то вполне вероятно, что со временем Минтруд разъяснит и эти моменты».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что работодатель вправе перевести своих сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили в Министерстве труда РФ. При этом уточняется, что заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей остается без изменений.