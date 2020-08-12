Москва, 12 августа, 2020, 03:37 — ИА Регнум. Министерству просвещения России могут быть выделены дополнительные бюджетные ассигнования на период до 2022 года для полного обеспечения горячим питанием российских учеников начальных классов. Вопрос будет рассматриваться на заседании правительства в среду, 12 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Средства, как отмечается, будут направлены на софинансирование расходных обязательств субъектов России в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что предложение президента России Владимира Путина обеспечить горячим питанием учеников начальных классов во всех российских школах будет стоить дополнительные 39 млрд рублей.

«По предварительным оценкам, на три года это около 39 млрд рублей, и хотя эти средства являются софинансированием указанной программы, их объём в ней определяющий», — сказал Мишустин.

Ранее в правительстве РФ сообщали, что на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов до 2023 года в регионы будет направлено почти 100 млрд рублей.