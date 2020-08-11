Кургинян дал прогноз по длительности протестов в Белоруссии
Москва, 11 августа, 2020, 23:46 — ИА Регнум. Протесты в Белоруссии будут продолжаться ещё порядка десяти дней, сообщил 11 августа лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире СоловьёвLIVE.
ИА REGNUM
Марш белорусской оппозиции на проспекте Победителей
Отвечая на вопрос ведущего Владимира Соловьёва о том, сколько дней может ориентировочно «продолжаться это противостояние», Кургинян заявил: «Десять — двенадцать».
Политолог добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, который победил на выборах, не отдаст победу. Он отметил, что даже если были какие-то нарушения на выборах, можно допустить подтасовку пяти-семи процентов — не больше.
«Но то, что эта барышня (Светлана Тихановская — прим. ИА REGNUM) не может в Белоруссии победить, — это просто понятно. Абсолютно. Это же просто анекдот, что она выиграла выборы».
Политолог подчеркнул, что Лукашенко должен был обратиться в теперешней ситуации к тому электорату, который его поддержал.
«Первый вопрос, который возникает: «Почему Лукашенко не мобилизует свой электорат на свою поддержку?» Он у него есть».